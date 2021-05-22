كامل الوزير: تستفيد الوزارة من تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف في مشروعات الطرق

وجه الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق، لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، ما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال.



جاء ذلك خلال متابعة الفريق المهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ ازدواج وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقي قنا الاقصر بطول 108 كم، بتكلفة 800 مليون جنيه ويمتد من الأقصر طيبةقوص قفط قنا.



وأوضح كامل الوزير، وزير النقل، أن تلك السياسية يتم تنفيذها حاليا عبر استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد.



وشدد الفريق المهندس كامل الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة.



