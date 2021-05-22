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نقل 575 أسرة من بطن البقرة لوحدات مفروشة بالأسمرات

السبت 22/مايو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم إزالة 196 عقار من منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، حتى الآن.


وأشارت "عبدالمنعم" إلى نقل 575 أسرة مستحقة للوحدات البديلة بحي الإسمرات، لافته إلى أنه تم توفير وسيلة لنقل السكان لوحداتهم الجديدة، مؤكدة بأنها مفروشة ومجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية.



وتأتى أعمال إزالة منطقة بطن البقرة فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، ويأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم "وحدات صحية - مركز شباب - مدارس" .
 





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