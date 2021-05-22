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موسيماني: قتلنا أحلام صن دوانز مبكرا.. وهدفنا اللقب العاشر

السبت 22/مايو/2021 - 05:10 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق المارد الأحمر الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال، عقب فوزه على صن داونز بثلاثية مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن ينتظر الشياطين الحمر، الفائز من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، التي تقام الليلة، حيث فاز الفريق الجزائري ذهابًا بهدفين دون رد.

وقال موسيماني خلال ظهوره على قناة الأهلي عقب المباراة، إن فريقه واجه منافس قوي، واستطاع لاعبوه التعامل مع المباراة بشكل مثالي.

وأضاف: "كنا حريصين على خوض المباراة بشكل تكتيكي، بسبب إمكانيات لاعبو صن داونز الهائلة، وأعتقد أنها نجحنا في الخروج بما نريد".

واختتم: "هدف ياسر إبراهيم كان له دور كبير في الخروج بتلك النتيجة، لقد قتلنا أحلامهم منذ البداية، ونتطلع للمنافسة لحصد اللقب العاشر".

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