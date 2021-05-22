عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صرف مكافآت مضاعفة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاء قرار الخطيب بمنح لاعبيه مكافآت مضاعفة بعد الروح والأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق في مباراة اليوم أمام صن دوانز الجنوب إفريقي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اللاعبين بهذا القرار مؤكدا لهم بأنه يستحقوا هذه المكافأة بعد التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.



