Advertisements

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

السبت 22/مايو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صرف مكافآت مضاعفة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار الخطيب بمنح لاعبيه مكافآت مضاعفة بعد الروح والأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق في مباراة اليوم أمام صن دوانز الجنوب إفريقي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اللاعبين بهذا القرار مؤكدا لهم بأنه يستحقوا هذه المكافأة بعد التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تأهل الأهلي الخطيب الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

بعد تأهله للمرة 17.. الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال "نجاحات كثيرة وإخفاقات محدودة"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

منذ 35 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل برشلونة أمام إيبار

منذ 36 دقيقة

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في ختام الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب.. موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مواجهة صن داونز بين الفأل الخير والسيئ للأهلي.. المارد الأحمر يسعى للانتقام

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبد الحفيظ: الأهلي لديه تصميم وإرادة للتتويج بلقب إفريقيا

معلول: ثأرنا من صن دوانز ولا يهمنا من نواجه في نصف النهائي

الأهلي: السفر المبكر سر قهر صن داونز

مكافآت في الأهلي بعد عبور صن داونز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

03:31 م

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

05:07 م

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

05:01 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

05:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله