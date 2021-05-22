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"مسكني بإيده وحضني".. أقوال مثيرة لطفلة التحرش داخل عقار بالطالبية

السبت 22/مايو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة تحرش طفلة تبلغ من العمر ١١ عامًا على يد عامل ويعمل "ترزي"، حيث أدلت الطفلة بأقوال صادمة، أنه في حدود الساعة ٩ صباحًا، نزلت لأشتري طلبات من الشارع، وأثناء رجوعي للمنزل تفاجأت بهذا الشخص.

وافادت الطفلة في أقوالها أمام النيابة، أن المتهم قال لها "تعالى اشتريلك حاجة حلوة واجبلك لبس ونضارة احسن من اللي لابساها"، وفجأة أمسكها بيديه وحضنها وحاول تقبيلها وملامسة أجزاء من جسدها للتعتدي عليها، وفي لحظة صراخها تركها وجريت للمنزل.

وتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تحرش عامل بطفلة داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بالطالبية.

وأفادت التحقيقات، أن الطفلة تبلغ من العمر ١١ عام، وكانت حينها في طريقها لشراء طلبات للمنزل، وأثناء رجوعها استدرجها شخص خارج المنطقة وحاول التحرش بيها فانتابها الخوف وقامت بالجري من يديه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من والد طفلة، اتهم فيه عامل بالتحرش بابنته، وذكر أن المتهم استدرج الطفلة خلال صعودها لشقتها بالعقار للتحرش بها.

وقدم والد الطفلة فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار لاستدراج الطفلة والتحرش بها، وحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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