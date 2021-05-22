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سيد عبد الحفيظ يهنئ لاعبي الأهلي على التأهل لنصف نهائي الأبطال

السبت 22/مايو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتقديم التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد التعادل أمام صن داونز في مباراة اليوم والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص عبد الحفيظ على تهنئة لاعبي الفريق الأحمر بعد نهاية المباراة في غرفة خلع الملابس وأشاد بالمستوى الذي ظهروا به والروح العالية طوال الـ90 دقيقة.

وأكد عبد الحفيظ على لاعبي الأهلي ضرورة نسيان الصعود للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لأن الفريق الأحمر أمامه مباراة هامة يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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