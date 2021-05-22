دفعة الشهيد منسي.. محافظ الجيزة يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي) التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم والممتد لمدة شهرين داخل المحافظة في الفترة من ٢٢ مايو وحتي ١٥ يوليو في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني وبالتعاون مع المحافظة وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.



وأكد المحافظ علي تسخير كافة إمكانيات المحافظة أمام المتدربين خلال فترة التدريب وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية .



وأشار المحافظ أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى تمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات والمشاركة في صنع القرار .



ومن جانبها أكدت هند عبد الحليم نائب المحافظ، أنه سيتم تنظيم زيارات وجولات ميدانية لمتدربي الأكاديمية لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ،بهدف التعرف الفعلي على كيفية مواجهة المشكلات والتحديات وازالة معوقات التنفيذ.



مؤكده علي أهمية رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات،



كما عبر المتدربين البالغ عددهم خمسه متدربين من أعضاء البرنامج الرئاسي عن سعادتهم لما شاهدوه من تعاون مثمر مع أجهزة المحافظة ورغبه صادقة في اشراكهم في العمل الميداني لإثقال مهاراتهم .









