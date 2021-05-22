رفع 520 طن قمامة وأتربة بالشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة

إستمرت أعمال الحملات المكبرة للنظافة ورفع تراكمات القمامة وكنس الشوارع والميادين باستخدام السيارات المكنسية ورفع كفاءة الشوارع بدهان البلدورات وترميم الاسفلت بنطاق أحياء مدينة المنصورة بمشاركة معدات وفرق العمل بالوحدات المحلية.



جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير العام المساعد بالإشراف والمتابعة مع رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية في كل من أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة لتنفيذ الحملات المشار إليها.



هذا وتستمر اعمال الحملات المشار اليها لرفع التراكمات بالشوارع والميادين بأحياء مدينة المنصورة لمدة أسبوع بداية من أمس الجمعة21 مايو الجاري.



وقال محافظ الدقهلية أن إجمالي ماتم رفعه من كميات القمامة والأتربة بنطاق أحياء مدينة المنصورة في اليوم الثاني على التوالي لتنفيذ الحملات بلغ 520 طنا من القمامة والأتربة بالشوارع والميادين بنطاق المدينة.



هذا وقد اوضح محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة أن إجمالي ما تم رفعه من كميات القمامة والاتربة بشوارع وميادين حى غرب بلغت 280 طنا بمشاركة معدات وعمال الوحدات المحلية لكل من السنبلاوين ونبروه وبني عبيد وشملت المناطق التي تم رفع القمامة منها شارع الوحدة استكمال منطقة الخلطة الاسفلتية ومنطقة المجزر بالكامل والشوارع الداخلية بمدينة مبارك وعدد من الشوارع الفرعية.



كما أوضح محمد البسيوني رئيس حى شرق المنصورة أن إجمالي ما تم رفعة من كميات القمامة والاتربة اليوم بلغ 240 طنا وذلك بمشاركة معدات وعمال الوحدات المحلية لكل من شربين ودكرنس وميت سلسيل وشملت المناطق التى تم رفع القمامة منها جميع الشوارع بنطاق حى شرق وأضاف رئيس الحى انه تم أيضا ترميم الأسفلت بشارعي الجيش وسعد زغلول وتم دهان البردورات بهما وتركيب بلاط إنترلوك كما تم رفع كفاء وتقليم الأشجار وتهذيبها.



وقال محافظ الدقهلية ان انطلاق هذه الحملات يأتى فى اطار تفعيل الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتى تستهدف العمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وأكد محافظ الدقهلية ان هذه الحملات المكبرة تم التوجيه لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لتعميمها بنطاق المحافظة بهدف الارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين مؤكدا على ضرورة ان يعمل جميع التنفيذيين بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطني الدقهلية





وفى ذات السياق اكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة خاصة في اماكن التجمعات ومواقف السيارات ودور العبادة وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.





تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وفي اطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة.