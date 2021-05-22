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موسيماني يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة.. ماذا فعل في 3 مشاركات سابقة؟

السبت 22/مايو/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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نجح النادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني في حسم تأهله رسميا لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تجاوز عقبة ماميلودي صن داونز بالتعادل معه 1-1 في مباراة إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.
تقدم الأهلي عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم بالدقيقة 11، وتعادل موسى ليبوسا لفريق صن داونز بالدقيقة 30.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 17 في تاريخه مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب على صن داونز بنتيجة 2-0، ليصعد متفوقا في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1، ويواجه في الدور التالي الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وصعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق وشارك في المربع الذهبي 3 مرات بواقع (مرتين مع صن داونز – مرة مع الأهلي) ونجح في المرور للمباراة النهائية والتتويج باللقب القاري مرتين، بينما فشل في تجاوز هذا الدور مرة وحيدة.

وجاءت مشاركات موسيماني في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا كالتالي:

- 2016: صعد موسيماني بفريقه السابق ماميلودي صن داونز للدور نصف النهائي وتقابل مع فريق زيسكو يونايتد الزامبي وخسر ذهابا 2-1 وفاز في الإياب 2-0 وصعد للنهائي وحصد لقب البطولة على حساب فريق الزمالك المصري.

- 2019: قاد موسيماني فريق صن داونز لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا واصطدم بفريق الوداد المغربي وخسر 2-1 في الذهاب وتعادل سلبيا في الإياب ليودع فريقه البطولة.



- 2019 /2020: شارك موسيماني مع فريق الأهلي لنصف نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتقابل مع الوداد المغربي وفاز ذهابا 2-0، وكرر انتصاره في الإياب 3-1 وصعد للنهائي والتقى مع الزمالك وحصد لقب البطولة القارية.


- 2020 / 2021: قاد موسيماني الأهلي للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد تجاوز عقبة فريقه السابق ماميلودي صن داونز وينتظر مواجهة الفائز من الترجي وشباب بلوزداد.

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