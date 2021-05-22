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تحصين 88 ألف و72 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدرى الضأن ببني سويف

السبت 22/مايو/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن تحصين 88 ألف و72 رأس ماشية متنوعة، في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

محافظ بني سويف

وناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

الطب البيطري ببني سويف

وكشف التقرير الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري ببني سويف، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 88 ألف و72 رأس، والتي شملت تحصين 74 ألف و592 رأس من الأبقار و13 ألف و273من الأغنام و207 من الماعز وذلك "منذ بداية الحملة في الثالث من أبرايل الماضى وحتى 20 مايو الجاري" فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

رؤساء المراكز والمدن

حيث وجه محافظ بني سويف، رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

84 وحدة بيطرية

فيما أشار مدير الطب البيطري، إلى أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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