أول تعليق من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حرص محمود الخطيب رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه مباشرةً إلى غرف ملابس الفريق عقب نهاية مباراة صن داونز، بدوري أبطال إفريقيا.





ووجه بيبو التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين، عقب حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحقيق التعادل في بريتوريا.





وطالب رئيس القلعة الحمراء، فريقه بضرورة العمل على استمرار النتائج الطيبة في البطولة الإفريقية، نحو تحقيق اللقب للمرة العاشرة في تاريخة والثانية على التوالي.





كما شدد بيبو على ضرورة حسم لقب السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان المغربي، المقرر له يوم الجمعة المقبلة على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.





وحقق المارد الأحمر صعودًا إلى نصف نهائي دوري الأبطال، عقب فوزه على صن داونز بثلاثية مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين.





ومن المقرر أن ينتظر الشياطين الحمر، الفائز من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، التي تقام الليلة، حيث فاز الفريق الجزائري ذهابًا بهدفين دون رد.



