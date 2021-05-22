سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة التتويج بالليجا ضد بلد الوليد

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه لمباراة بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ويحتل أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، في ظل تواجده في الصدارة برصيد 83 نقطة.





وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:





حراسة المرمى: أوبلاك.





خط الدفاع: هيرموسو، خيمينيز، فيليبي، تربيير.





خط الوسط: ساؤول، كوكي، كاراسكو، ماركوس يورينتي.





خط الهجوم: لويس سواريز، كوريا.



