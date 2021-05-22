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القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس

السبت 22/مايو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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إستمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات العلمية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة عين شمس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية فى تنفيذ المشروعات بإعتبارها بيت خبرة في العديد من المجالات والتخصصات الهندسية، وذلك بحضور اللواء أ ح إيهاب محمـد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

 
ويتضمن البروتوكول تدريب طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس فى مواقع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التابعة للهيئة الهندسية والإستفادة من الخبرات فى تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبق أحدث التقنيات العالمية فى مشروعاتها.
الى جانب تدريب أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التقنيات الحديثة فى المجالات الهندسية المختلفة التى تتصل بنطاق عمل الهيئة من خلال دورات تدريبية مركزة فى مجال الدعم الفنى والاستشارات الهندسية، وكذلك التصميم الانشائى والدراسات الكهروميكانيكية، بالاضافة إلى تحديد الانشطة التدريبية والملكية الفكرية.
يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذها.

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