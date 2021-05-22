Advertisements

بالأرقام.. كشف حساب موسيماني مع الأهلي بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال

السبت 22/مايو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

قاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، فريقه للتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 17 في تاريخه، بعدما تجاوز عقبة ماميلودي صن داونز بالتعادل معه 1-1 في مباراة إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.
تقدم الأهلي عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم بالدقيقة 11، وتعادل موسى ليبوسا لفريق صن داونز بالدقيقة 30.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب على صن داونز بنتيجة 2-0، ليصعد متفوقا في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1، ويواجه في الدور التالي الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي حتى الآن؟

تولى موسيماني تدريب الأهلي في 2 أكتوبر لعام 2020 خلفًا للسويسري رينيه فايلر والذي رحل عن تدريب الفريق الأحمر بشكل مفاجئ بسبب ظروف أسرية.

قاد موسيماني الأهلي في 43 مباراة حتى الآن، حقق 30 انتصارًا، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، سجل لاعبوه 81 هدفًا، واستقبلت شباكه 31 هدفًا.

نجح المدرب الجنوب إفريقي في التتويج مع فريق الأهلي بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الزمالك بالفوز عليه 2-1 في النهائي، كما حصل على لقب بطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، وحصد الميدالية البرونزية مع المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية العام الماضي.

وصعد موسيماني بفريق الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب فريقه السابق ماميلودي صن داونز ويتطلع لمواصلة المشوار لحصد لقب البطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

أما في بطولة الدوري المصري الممتاز يتواجد الأهلي في المركز الثاني بالبطولة المحلية برصيد 41 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 48 نقطة، غير أن المارد الأحمر له 4 مباريات مؤجلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني كشف حساب موسيماني المصري الممتاز الأهلي ا فى الدورى

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تأهله للمرة 17.. الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال "نجاحات كثيرة وإخفاقات محدودة"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

منذ 34 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في ختام الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجآت مدوية في تشكيل برشلونة أمام إيبار

منذ 35 دقيقة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

الأهلي يقترب.. موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده الـ 73.. ماذا فعل مانويل جوزيه في 4 مباريات ضد صن داونز؟

التاريخ لا يكذب.. جنوب إفريقيا "عقدة" الأهلي في البطولات القارية (تقرير)

بالأرقام.. كشف حساب "فايلر" مع الأهلي بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قاهر الأهلي والزمالك.. ماذا قدم بيتسو موسيماني مع صنداونز بعد تجديد عقده؟ (أرقام)

خليفة فايلر.. عُقدة عربية لـ"موسيماني" تُهدد حلم الأهلي الإفريقي

كشف حساب موسيماني مع الأهلي قبل النهائي الإفريقي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

03:31 م

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

05:07 م

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

05:01 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

05:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله