بالأرقام.. كشف حساب موسيماني مع الأهلي بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال





قاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، فريقه للتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 17 في تاريخه، بعدما تجاوز عقبة ماميلودي صن داونز بالتعادل معه 1-1 في مباراة إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

تقدم الأهلي عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم بالدقيقة 11، وتعادل موسى ليبوسا لفريق صن داونز بالدقيقة 30.





وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب على صن داونز بنتيجة 2-0، ليصعد متفوقا في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1، ويواجه في الدور التالي الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.





ماذا قدم موسيماني مع الأهلي حتى الآن؟





تولى موسيماني تدريب الأهلي في 2 أكتوبر لعام 2020 خلفًا للسويسري رينيه فايلر والذي رحل عن تدريب الفريق الأحمر بشكل مفاجئ بسبب ظروف أسرية.





قاد موسيماني الأهلي في 43 مباراة حتى الآن، حقق 30 انتصارًا، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، سجل لاعبوه 81 هدفًا، واستقبلت شباكه 31 هدفًا.





نجح المدرب الجنوب إفريقي في التتويج مع فريق الأهلي بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الزمالك بالفوز عليه 2-1 في النهائي، كما حصل على لقب بطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، وحصد الميدالية البرونزية مع المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية العام الماضي.





وصعد موسيماني بفريق الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب فريقه السابق ماميلودي صن داونز ويتطلع لمواصلة المشوار لحصد لقب البطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.





أما في بطولة الدوري المصري الممتاز يتواجد الأهلي في المركز الثاني بالبطولة المحلية برصيد 41 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 48 نقطة، غير أن المارد الأحمر له 4 مباريات مؤجلة.



