محافظ بني سويف: الرئيس مهتم بضخ دماء جديدة في القطاعات التنفيذية



أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم السبت، على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.



الرئيس السيسي

وأضاف: وذلك من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية، تحت رعاية وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



البرنامج الرئاسي

جاء ذلك خلال لقائه "محمود ياسين" متدرب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل للقيادة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومحمد جبر معاون المحافظ، حيث أكد المحافظ على دعمه الكامل له لانهاء فترة تدريبه على أكمل وجه.



محافظ بني سويف

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذي يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب.



المراكز والمدن

ووجه المحافظ نائبه الدكتور عاصم سلامة بمتابعة تنفيذ التدريب العملي بالديوان العام والمراكز والمدن، وذلك من خلال توفير كافة الإجراءات والتيسيرات اللازمة في هذا الشأن مع المسئولية عن ملئ نموذج التقييم المعد عن طريق الأكاديمية.



مصر 2030

وأكد المحافظ، على أنه سيتابع "شخصيا" مع السادة المسئولين سير منظومة التدريب خلال مدة التدريب، وذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التدريب العملي المستهدف والذي يأتي في إطار خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، وضمن أطر ومحاور رؤية مصر 2030 للتنمية.

