Advertisements

محافظ بني سويف: الرئيس مهتم بضخ دماء جديدة في القطاعات التنفيذية

السبت 22/مايو/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم السبت، على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

الرئيس السيسي
وأضاف: وذلك من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية، تحت رعاية وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

البرنامج الرئاسي
جاء ذلك خلال لقائه "محمود ياسين" متدرب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل للقيادة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومحمد جبر معاون المحافظ، حيث أكد المحافظ على دعمه الكامل له لانهاء فترة تدريبه على أكمل وجه.

محافظ بني سويف
وأكد محافظ بني سويف، على أهمية تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذي يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب.

المراكز والمدن
ووجه المحافظ نائبه الدكتور عاصم سلامة بمتابعة تنفيذ التدريب العملي بالديوان العام والمراكز والمدن، وذلك من خلال توفير كافة الإجراءات والتيسيرات اللازمة في هذا الشأن مع المسئولية عن ملئ نموذج التقييم المعد عن طريق الأكاديمية.

مصر 2030
وأكد المحافظ، على أنه سيتابع "شخصيا" مع السادة المسئولين سير منظومة التدريب خلال مدة التدريب، وذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التدريب العملي المستهدف والذي يأتي في إطار خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، وضمن أطر ومحاور رؤية مصر 2030 للتنمية.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب.. موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في ختام الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

منذ 36 دقيقة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل برشلونة أمام إيبار

منذ 37 دقيقة

أول تعليق من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 17 دقيقة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

05:07 م

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

03:31 م

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

05:01 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

05:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله