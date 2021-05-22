تجديد حبس سائق لشروعه في قتل زوجته ببنها



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المدعو "ه. ع"، 37 عاما، سائق، انتقاما منها لقيامها برفع قضية خلع ضده.



وتمكن رجال مباحث قسم ثان بنها من ضبط المتهم أثناء قيامه بالتشاجر مع والدة المجني عليها وشقيقها بعد ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لشروعه في قتل زوجته بتمزيق وجهها وطعنها عدة طعنات بجسدها، لرفعها قضية خلع ضده.وكان قد تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بتلقي مستشفى بنها الجامعي المدعوة "لطيفة. ا" 30 عاما، مصابة بجرج نافذ بالبطن والظهر وجروح قطعية بالوجه.