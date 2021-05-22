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بالصور .. وزير "الزراعة" يتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني ببورسعيد

السبت 22/مايو/2021 - 05:07 م
وزير الزراعة السيد القصير
وزير الزراعة السيد القصير
الفجر الاقتصادي
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في إطار زيارته الى محافظة بورسعيد قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتفقد مصنع الاعلاف بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، كما تفقدا محطة لتعبئة وتصدير الخضروات المجمدة بالمحافظة.

وشملت الزيارة تفقد مزرعة للانتاج الحيواني والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي ٥٠٠ رأس من الابقار الحلاب عالية الجودة، ملحق بها مركز لتجميع الألبان، كما تفقدا أيضا المجزر الآلي ببورسعيد.

 

واكد وزير الزراعة انه على الشعب المصري بان يفخر بحجم المشروعات الزراعية الضخمة التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والتي يتم تنفيذها بكفاءة عالية وفي وقت قياسي، معربا عن سعادته بالتنمية الزراعية التي تشهدها محافظة بورسعيد حاليا، من أجل تنويع مصادر الانتاج، حيث لم تعد قاصرة على النشاط التجاري فقط.

بالصور .. وزير "الزراعة" يتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني ببورسعيد
بالصور .. وزير "الزراعة" يتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني ببورسعيد

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