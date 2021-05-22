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عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي
السبت 22/مايو/2021 - 05:29 م
الفجر الرياضي
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اشتكى صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة خلال مباراة فريقه أمام نظيره صن داونوز الجنوب إفريقي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ولم يتمكن صلاح محسن من استكمال اللقاء حيث خرج في الشوط الثاني وحل زميله طاهر محمد طاهر بديلا له.
ومن المقرر خضوع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة لمعرفة حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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