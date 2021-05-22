Advertisements

كلوب يكشف فشل ليفربول في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي

السبت 22/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن الإصابات أثرت بشكل هائل على مسيرة فريقه في الدوري الإنجليزي، ما منعه من الاحتفاظ بلقب البطولة.

وغاب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز عن تشكيلة ليفربول معظم الموسم الحالي بسبب إصابات في الركبة، في حين غاب جويل ماتيب عن الفريق بسبب إصابة في الكاحل.

وانتقل فابينيو من خط الوسط إلى الدفاع لتغطية النقص، لكنه تعرض أيضًا لمشكلة في العضلات، في حين غاب المهاجم دييجو جوتا ولاعب الوسط جوردان هندرسون لمدة طويلة بسبب الإصابات أيضًا.

وقبل لقاء ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الموسم، غدا الأحد، قال كلوب "كما قلت في وقت سابق من العام الحالي. لم تكن أمامنا أي فرصة للفوز باللقب هذا العام. ولم يكن أي فريق آخر يستطيع تحقيق ذلك لو تعرض لهذا العدد من الإصابات".

وشدد "حتى مانشستر سيتي رغم قوته، لم يكن ليفوز بالدوري لو فقد 3 لاعبين في قلب الدفاع.. ولا حتى مانشستر يونايتد".

وتوج ليفربول باللقب في الموسم الماضي لكنه كان في المركز الثامن في مارس/آذار هذا العام، ومن ثم كانت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضئيلة، لكنه خاض 9 مباريات بلا هزيمة بعد ذلك ليصعد للمركز الرابع.

وقبل الجولة الأخيرة من الموسم غدًا الأحد، تتنافس 3 فرق، وهي تشيلسي (67 نقطة) وليفربول وليستر سيتي (66 نقطة لكل منهما) على آخر مركزين مؤهلين لدوري الأبطال.

وأضاف كلوب "قاتلنا قليلا، حققنا أكبر فائدة ممكنة في هذا الوضع".

وأتم "وإذا فزنا يوم الأحد وتأهلنا لدوري الأبطال، فإننا نكون حققنا أفضل ما نستطيع. هذا كل ما في الأمر".

أخبار تهمك

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب.. موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

منذ 35 دقيقة

عاجل - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل برشلونة أمام إيبار

منذ 36 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد تأهله للمرة 17.. الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال "نجاحات كثيرة وإخفاقات محدودة"

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في ختام الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

05:07 م

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

03:31 م

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

05:01 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

05:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله