كلوب يكشف فشل ليفربول في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن الإصابات أثرت بشكل هائل على مسيرة فريقه في الدوري الإنجليزي، ما منعه من الاحتفاظ بلقب البطولة.





وغاب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز عن تشكيلة ليفربول معظم الموسم الحالي بسبب إصابات في الركبة، في حين غاب جويل ماتيب عن الفريق بسبب إصابة في الكاحل.





وانتقل فابينيو من خط الوسط إلى الدفاع لتغطية النقص، لكنه تعرض أيضًا لمشكلة في العضلات، في حين غاب المهاجم دييجو جوتا ولاعب الوسط جوردان هندرسون لمدة طويلة بسبب الإصابات أيضًا.





وقبل لقاء ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الموسم، غدا الأحد، قال كلوب "كما قلت في وقت سابق من العام الحالي. لم تكن أمامنا أي فرصة للفوز باللقب هذا العام. ولم يكن أي فريق آخر يستطيع تحقيق ذلك لو تعرض لهذا العدد من الإصابات".





وشدد "حتى مانشستر سيتي رغم قوته، لم يكن ليفوز بالدوري لو فقد 3 لاعبين في قلب الدفاع.. ولا حتى مانشستر يونايتد".





وتوج ليفربول باللقب في الموسم الماضي لكنه كان في المركز الثامن في مارس/آذار هذا العام، ومن ثم كانت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضئيلة، لكنه خاض 9 مباريات بلا هزيمة بعد ذلك ليصعد للمركز الرابع.





وقبل الجولة الأخيرة من الموسم غدًا الأحد، تتنافس 3 فرق، وهي تشيلسي (67 نقطة) وليفربول وليستر سيتي (66 نقطة لكل منهما) على آخر مركزين مؤهلين لدوري الأبطال.





وأضاف كلوب "قاتلنا قليلا، حققنا أكبر فائدة ممكنة في هذا الوضع".





وأتم "وإذا فزنا يوم الأحد وتأهلنا لدوري الأبطال، فإننا نكون حققنا أفضل ما نستطيع. هذا كل ما في الأمر".



