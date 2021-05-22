موسيماني رجل الحسم والمناسبات الكبرى في الأهلي (أرقام)





واصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي النجاح والتألق في المباريات الكبرى مع المارد الأحمر بعدما قاد الفريق للتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله 1-1 مع ماميلودي صن داونز في إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية، مستفيدا من فوزه ذهابا 2-0.





الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قاد الأهلي في 43 مباراة حتى الآن، حقق 30 انتصارًا، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، سجل لاعبوه 81 هدفًا، واستقبلت شباكه 31 هدفًا، وحقق مع الفريق بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وبرونزية كأس العالم بالموسم الماضي.





وعلى مستوى المباريات الكبرى خاض موسيماني 10 مباريات قوية مع الأهلي، حقق خلالها نتائج إيجابية مذهلة، حيث حقق خلالها 6 انتصارات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات.





وجاءت نتائج موسيماني مع الأهلي في المباريات الكبرى كالتالي:





- دوري أبطال إفريقيا 2020





الأهلي 2- 0 الوداد المغربي

الأهلي 3 – 1 الوداد المغربي





الأهلي 2 – 1 الزمالك (النهائي)





- كأس العالم للأندية





الأهلي 0 – 1 الدحيل القطري

الأهلي 0 – 2 بايرن ميونخ الألماني

الأهلي 0 – 0 بالميراس البرازيلي





نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021





الأهلي 2 – 0 ماميلودي صن داونز

ماميلودي صن داونز 1 – 1 الأهلي



