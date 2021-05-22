صور.. المركز الكاثوليكى يطمئن على حورية فرغلى ويهديها آية قرآنية

حرص المركز الكاثوليكي المصري للسينما بزيارة الفنانة حورية فرغلي، وذلك بعد نجاح العملية التي أجرتها في أنفها وعودتها الى مصر بالسلامة.



وأهدى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما النجمة حورية فرغلي آية قرآنية احتفالًا بعودتها ونجاح العمليات التى أجرتها، طالبًا من الله أن يغمرها ببركاته وخيراته ويحفظها من أي سوء.



في سياق متصل، تحل النجمة حورية فرغلي في العاشرة مساء اليوم السبت ضيفة علي الاعلامي د. عمرو الليثي في اولي حلقات البرنامج عقب شهر رمضان والعيد يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي وفي اول لقاء بعد عودتها من رحلة علاجها بامريكا وتكشف ولاول مرة عن اللحظات الصعبة التي عاشتها في غرف العمليات بين الحياة والموت وايضا معاناتها مع التنمر، وإصابتها بالاكتئاب بعد ان ابتعد عنها الجميع حتي اقرب الناس اليها، ومقاطعة والدها لها ولماذا كان ينتظر فشل عمليتها الجراحية كما تروي قصة الخيانة التي تعرضت لها من اعز صديقاتها وكيف تلقت خبر وفاة خطيبها قبل زفافها بيوم وهل مازالت تفكر في الزواج؟.

