Advertisements

تقرير يكشف استمرار الانتهاكات داخل سجون تركيا

السبت 22/مايو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
 

ذكر تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن عدد المعتقلين والمدانين الذين اشتكوا من الظروف السيئة والمعاملة المهينة وعدم تكافؤ الفرص في سجون تركيا خلال السنوات العشر الماضية اقترب من مليوني شخص.

 

نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري جمزة أق قوش إيلجازدي، استعرضت تقرير حالة السجون التركية خلال 9 سنوات، مشيرة إلى أن الانتهاكات الحقوقية بالسجون تزداد، وقالت “في كل ساعة يواجه 20 سجينا أو محكوما عليه سوء معاملة”، مؤكدة أن آثار السياسات القمعية للحكومة تُلاحظ في الغالب بالسجون.

 

وبحسب جريدة زمان التركية فإن التقرير أوضح أنه خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، تقدم ما يقرب من مليون و691 ألف و131 سجينا تركيا بشكوى إلى قضاة التنفيذ، وهذا يعني أنه كل ساعة يتعرض 20 نزيلا في السجون لسوء معاملة.


 
 

وأشار التقرير إلى أن عدد المسجونين الذين تقدموا بشكاوى لقضاة التنفيذ بسبب عدم تمكنهم من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم قانونا، مثل التدفئة والملبس والتغذية والنظافة والعلاج والتعليم، كان 17 ألف و280 في عام 2010، بينما وصل 319 ألف و807 في عام 2019.


 
 

وتابع التقرير: “تظهر بيانات وزارة العدل أنه في السنوات العشر الماضية، اشتكى ما لا يقل عن 3 آلاف و252 سجينًا كل أسبوع من انتهاكات الحقوق. وصل عدد السجناء الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية بين عامي 2010 و 2019 إلى 301 ألف 901. في السجون التي يسود فيها نظام العقوبات، ارتفع عدد السجناء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية في السنوات العشر الماضية بنسبة 365 بالمائة”.


 
 

ولم يسلط التقرير الضوء على وقائع التفتيش العاري التي شهدتها السجون التركية هذا العام.


أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

منذ 37 دقيقة

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

06:30 م

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

05:55 م

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

05:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله