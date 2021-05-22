تعرف على الطرق الصحيحة لتشغيل مكيف السيارة ودرجة الحرارة المثالية

مع اقترابنا من دخول فصل الصيف، تتجه أنظارنا إلى المكيفات الهوائية، ولاسيما تلك الموجودة بالسيارات، حيث أن قائد المركبة خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج إلى مبرد.





ونرصد لمتابعينا أبرز النصائح عند تشغيل المكيف للحفاظ عليه وتجنب المشاكل الصحية في السطور التالية:





- عدم تشغيل مكيف هواء السيارة على أقصى طاقة له خلال فصل الصيف.





- عدم توجيه الهواء البارد إلى الجسم مباشرة، لتجنب الإصابة بمتاعب صحية.





الدرجة المثالية لمكيف هواء السيارة





أشار الخبراء إلى أن درجة الحرارة المثالية لمكيف هواء السيارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، حيث أن الفرق بين درجة حرارة مكيف الهواء ودرجة الحرارة الخارجية ينبغي ألا يزيد عن نطاق يمتد من 6 إلى 10 درجات، لتجنب حدوث مشاكل بالدورة الدموية عند النزول من السيارة.





كيف تستفيد بأقصى درجة ممكنة من المكيف





- حماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس، وذلك بصف السيارة للانتظار في الظل قدر الإمكان.





- حماية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس.





- إجراء أعمال الصيانة له كل عامين، أو عند انخفاض قدرته التبريدية.







