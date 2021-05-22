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إزدهار التجارة بين أنقرة وإسرائيل في عهد أردوغان رغم تصريحاته المتناقضة

السبت 22/مايو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
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أكد نائب معارض في البرلمان التركي أن التجارة بين تركيا وإسرائيل زادت بنسبة 250% في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هيشيار أوزصوي إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد ذروتها في أوقات التوتر رغم الحرب الكلامية التي لا حصر لها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

كما أضاف في تصريحات صحفية "عندما يحدث شيء ما في فلسطين تندلع حرب كلامية ويتسبب نتنياهو وأردوغان في خسارات تجارية، ومع ذلك تستمر التجارة رغم كل ذلك".

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