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الالومنيوم يفوز على قنا ويواصل الزحف نحووالصدارة

السبت 22/مايو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل فريق الالومنيوم بقيادة سعيد ابراهيم المدير الفني للفريق سلسلة انتصاراته ونجح في تحقيق فوز صعب وهام على فريق نادي قنا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأول ضمن مواجهات الجولة 23 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.

بدأ الالومنيوم بتشكيل مكون من: حسام صادق. محمود شريده. محمود نجاح. المعناوى. ايهاب فؤاد. عبد المجيد يس. محمد عادل. بكر محمد. فاروق خالد. ميدو. مؤمن محسن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف، في شوط جاء متوسط المستوى انحسر اللعب فيه بمنطقة وسط الملعب دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

ليحقق سعيد ابراهيم هجومه الشوط الثاني ويدفع بثلاثية الهجوم مراد صبري، ابراهيم سعيد، واحمد حمودي، ليضغط الالومنيوم بكل خطوطه حتى تمكن من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب البديل ابراهيم سعيد.

بهذا الفوز يرفع الالومنيوم رصيده للنقطة44 يحتل بها المركز الثاني، بينما تجمد رصيد قنا عند 28 نقطة بالمركز التاسع.

أدار اللقاء طاقم الحكم مكون من: عصام بكر حكم ساحة، منطقة سوهاج، ويعاونه كلا من مصطفى كمال، مساعد أول من منطقة المنيا، وحمادة حسين، مساعد ثاني من منطقة الوادي الجديد.

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