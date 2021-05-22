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موسيماني: حققنا هدفنا بالتأهل إلى نصف النهائي

السبت 22/مايو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز في مباراة الإياب والفوز بهدفين في مباراة الذهاب.

وقال موسيماني: «حققنا هدفنا بالتأهل. أخذنا قرارات سيئة في بعض الأوقات. صن داونز استحوذ على الكرة أكثر، ولكن الاستحواذ لا يعني تحقيق الفوز».

وأشار إلى أن فكرة الحديث عن وجود ثغرات في دفاع الأهلي غير صحيحة بالمرة، فنحن سجلنا ثلاثة أهداف في مرمى صن داونز، إذًا من هو الفريق الأضعف دفاعيا.

وأضاف موسيماني: «أمتلك لاعبين أصحاب أجسام قوية، واشتغلت على الضربات الثابتة، وكنت أعلم أنها الطريق الوحيد أمام صن داونز، ونجحت في خطتي، وقد أغلقت صفحة مباراة اليوم وأفكر حاليا في مباراة السوبر الإفريقي، ولا أشغل ذهني بمن سنواجهه في نصف النهائي». 

وأكمل قائلا: «أنا مدرب محترف، تأثرت عندما رأيت بعض اللافتات ضدي خارج الملعب، وقلت لنفسي ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ فقد قدمت الكثير لفريق صن داونز، وعموما أنا مستمر في طريقي ولا أريد أن أتحدث أكثر، لا بد أن أستمر في حياتي وهذه هي كرة القدم». 

وقال: «ما تركته في جنوب إفريقيا رصيد كبير، وفي يوم من الأيام سوف أكتب كتابا أسرد فيه رحلتي وكيف رحلت عن صن داونز رغم أنني تركت فريقا كبيرا. لقد رحلت بسلام وتصافحنا، ولن أتحدث أكثر من ذلك». 
 
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن مباريات دوري أبطال إفريقيا تبدأ من الدور ربع النهائي، وكلنا نعلم ذلك، والأدوار الأولى تمهيدية، وقد واصلنا طريقنا بنجاح خلال المراحل السابقة، ونسعى لاستكمال مشوار الدفاع عن اللقب.

واختتم موسيماني تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهور الأهلي قال فيها: «أشكركم على الدعم وأطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا، وقد توجنا معا بلقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، واليوم وصلنا لنصف نهائي البطولة، ونركز حاليا على كأس السوبر الإفريقية».

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