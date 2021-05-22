موسيماني: حققنا هدفنا بالتأهل إلى نصف النهائي

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موسيماني: حققنا هدفنا بالتأهل إلى نصف النهائي
السبت 22/مايو/2021 - 06:13 م
علي نبوي
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أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز في مباراة الإياب والفوز بهدفين في مباراة الذهاب.
وقال موسيماني: «حققنا هدفنا بالتأهل. أخذنا قرارات سيئة في بعض الأوقات. صن داونز استحوذ على الكرة أكثر، ولكن الاستحواذ لا يعني تحقيق الفوز».
وأشار إلى أن فكرة الحديث عن وجود ثغرات في دفاع الأهلي غير صحيحة بالمرة، فنحن سجلنا ثلاثة أهداف في مرمى صن داونز، إذًا من هو الفريق الأضعف دفاعيا.
وأضاف موسيماني: «أمتلك لاعبين أصحاب أجسام قوية، واشتغلت على الضربات الثابتة، وكنت أعلم أنها الطريق الوحيد أمام صن داونز، ونجحت في خطتي، وقد أغلقت صفحة مباراة اليوم وأفكر حاليا في مباراة السوبر الإفريقي، ولا أشغل ذهني بمن سنواجهه في نصف النهائي».
وأكمل قائلا: «أنا مدرب محترف، تأثرت عندما رأيت بعض اللافتات ضدي خارج الملعب، وقلت لنفسي ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ فقد قدمت الكثير لفريق صن داونز، وعموما أنا مستمر في طريقي ولا أريد أن أتحدث أكثر، لا بد أن أستمر في حياتي وهذه هي كرة القدم».
وقال: «ما تركته في جنوب إفريقيا رصيد كبير، وفي يوم من الأيام سوف أكتب كتابا أسرد فيه رحلتي وكيف رحلت عن صن داونز رغم أنني تركت فريقا كبيرا. لقد رحلت بسلام وتصافحنا، ولن أتحدث أكثر من ذلك».
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن مباريات دوري أبطال إفريقيا تبدأ من الدور ربع النهائي، وكلنا نعلم ذلك، والأدوار الأولى تمهيدية، وقد واصلنا طريقنا بنجاح خلال المراحل السابقة، ونسعى لاستكمال مشوار الدفاع عن اللقب.
واختتم موسيماني تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهور الأهلي قال فيها: «أشكركم على الدعم وأطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا، وقد توجنا معا بلقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، واليوم وصلنا لنصف نهائي البطولة، ونركز حاليا على كأس السوبر الإفريقية».
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