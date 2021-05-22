إنتاج الصين من الفحم يواصل الارتفاع رغم محاولات الحد من استخدامه

ارتفع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.29 مليار طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفق ما أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء.

وأوضحت الهيئة أن حجم الإنتاج زاد بين يناير وإبريل بواقع 12.5 بالمئة مقارنة ذات الفترة من عام 2019، ليصل متوسط النمو السنوي لإنتاج الفحم خلال العامين الماضيين إلى 6.1 بالمئة.

وأضافت أن البلاد استوردت 90.13 مليون طن من الفحم بين يناير وأبريل، بانخفاض 28.8 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت إلى أنه في شهر أبريل وحده انخفض إنتاج الفحم بالصين بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة مع العام الماضي إلى 320 مليون طن.