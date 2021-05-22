فوز تليفونات بني سويف والإعلاميين وتعادل كيما والفيوم بالقسم الثاني



وفي الشوط الثاني أضاف محمد جمال الهدف الثالث لتليفونات بنى سويف والثانى له في الدقيقة 19 .





ونجح الدخان في تسجيل هدفين عن طريق محمد أبو السعود في الدقيقة 35 من ركلة جزاء وحسنى عزوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة بضربة رأس .



تعادل فريق كيما اسوان مع فريق المنيا بهدف لمثله، حيث تقدم كيما بهدف سجله شريف علوان في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وتعادل

المنيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق كامل أحمد .



وتغلب فريق الألومنيوم على نادي قنا بهدف سجله إبراهيم سعيد في الدقيقة 23 من الشوط الثاني .





فوز بترول أسيوط على فريق شبان قنا بهدف سجله محمود كمال في الشوط الثاني .



وحقق أسمنت أسيوط فوزا هاما فريق ديروط بثلاثية مقابل هدف، وتغلب فريق الإعلاميين على فريق طهطا بثلاثية مقابل هدفين.





تعادل مركز شباب سمسطا مع فريق سوهاج 1-1 حيث تقدم سوهاج بهدف وتعادل أنور رمضان لشباب سمسطا من ركلة جزاء .



وحسم التعادل السلبي لقاء بنى سويف والفيوم .





ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 48 نقطة

2- الألومنيوم 44 نقطة

3- المنيا 42 نقطة

4- بنى سويف 40 نقطة

5- الإعلاميين 37 نقطة

6- ديروط 32 نقطة

7- سوهاج 29 نقطة

8- الفيوم 29 نقطة

9- البترول 29 نقطة

10- قنا 28 نقطة

11- تليفونات بني سويف 26 نقطة

12- شباب سمسطا 24 نقطة

13- شبان قنا 23 نقطة

14- كيما اسوان 22 نقطة

15- أسمنت أسيوط 20 نقطة

16- طهطا 15 نقطة

حقق فريق تليفونات بني سويف فوزا كاسحا خارج ملعبه على حساب الشرقية للدخان بنتيجة 3-2 في إطار مباريات الأسبوع الـ 23 للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني .شهد اللقاء تقدم التليفونات بهدف عن طريق محمد جمال في الدقيقة 25 ثم أضاف زميله هيثم جميل الهدف الثاني في الدقيقة 27 من الشوط الأول .