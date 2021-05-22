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مؤشر بورصة لبنان يحقق تراجعات طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع

السبت 22/مايو/2021 - 06:22 م
بورصة لبنان
بورصة لبنان
الفجر الاقتصادي
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اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع طفيف بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 911.49 نقطة.


وبلغ معدل الأسهم المتداولة 128 ألفاً و239 سهماً، بقيمة مليونين و74 ألفاً و824 دولاراً أمريكيا، مقابل 95 ألفاً و858 سهماً، بقيمة مليون و151 ألفاً و675 دولاراً تداول الأسبوع الماضي.


كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في بورصة بيروت من 9.34 مليارات دولار إلى 9.36 مليارات دولار.

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