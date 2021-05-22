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فياريال يهز شباك ريال مدريد بالهدف الأول (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل نادي فياريال هدفا في شباك ريال مدريد في المواجهة المقامة حاليا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف فياريال الوحيد حتى الآن في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من توقيع يريمني بينو.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو المتصدر.

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