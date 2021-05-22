رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بصعود فريقه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.





وقال موسيماني بعد نهاية المباراة :"مبروك للجميع في القاهرة جماهير النادي الأهلي واللاعبين ومجلس الإدارة ولكابتن محمود الخطيب المتواجد معنا هنا".





وأضاف :"لعبنا بذكاء هنا في بريتوريا أمام منافس قوي والمباراة كانت صعبة للغاية لكننا اللاعبون قدموا كل ما لديهم في المباراة".





وتابع :"عملنا بشكل جيد في مباراة اليوم ونجحنا في تكرار ما فعلناه في الموسم الماضي وصعدنا للدور نصف النهائي من البطولة".





وأشار :"لن اتحدث عن الدور المقبل من البطولة فأمامنا مباراة هامة أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي".





واختتم حديثه :"سنحتفل بالصعود للدور نصف النهائي ولكن المباراة الأصعب هي المقبلة".



