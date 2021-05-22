مدرب توتنهام: موسم الفريق لم يكن مقبولًا

قال ريان ماسون المدير الفني المؤقت لتوتنهام، إنه يدرك أن موسم الفريق لم يكن مقبولًا، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه اقتناص الفرصة الأخيرة للمشاركة أوروبيا في الموسم المقبل.





ويحل توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في كانون أول/ديسمبر الماضي، ضيفًا على ليستر سيتي، غدا الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن انتزاع المركز السادس لم يعد بيد السبيرز وحده.





ويحتل توتنهام المركز السابع بفارق 3 نقاط خلف وست هام الذي يواجه ساوثهامبتون.





ويحتاج توتنهام إلى هزيمة وست هام أمام ساوثهامبتون، إلى جانب الفوز على ليستر سيتي، الذي لا يزال يصارع ليفربول على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل ليستر، المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول، الذي يلتقي كريستال بالاس.





لكن توتنهام سيغيب عن المشاركة الأوروبية تماما للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، في حالة إخفاقه في تحقيق الفوز، وهو ما سيفسح الطريق أمام إيفرتون وآرسنال، اللذين يلتقيان مانشستر سيتي وبرايتون، على الترتيب.





وحتى في حالة تأهل توتنهام للدوري الأوروبي، يدرك ماسون، الذي سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية مباراة الغد، أن الفريق لم يقدم موسما جيدا.





وقال ماسون في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية، إن الموسم كان "محبطًا ومخيبًا للطموحات".





وتابع "لا نريد أن نكون حيثما نحن الآن. لا أرى حرجا في قول هذا. نحن كفريق، نود أن نهدف لأشياء أفضل".



