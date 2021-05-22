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تعرض تامر حبيب لهجوم كبير عقب تغيبه عن جنازة سمير غانم لحضور فرح في الجونة

السبت 22/مايو/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرض تامر حبيب لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعليقه على حضوره حفل زفاف في يوم جنازة النجم سمير غانم وتغيبه عن حضور الجنازة.

وكانت أبرز التعليقات على منشور تامر حبيب قائلين: "بجح بجد وقليل الذوق عقبالك واحنا حتى مش هنعلق بي الله يرحمك حد عايز حاجة" و"اه باتنين جنيه ريحة الدم والنبي من عند العطار وشكرا مقدما".

وكان منشور تامر حبيب عالآتي: "طيب، أنا فعلًا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة”.

وأضاف: “لأني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح”.

وتابع قائلًا: “وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي... حد عايز حاجة؟”.

تعرض تامر حبيب لهجوم كبير عقب تغيبه عن جنازة سمير غانم لحضور فرح في الجونة
تعرض تامر حبيب لهجوم كبير عقب تغيبه عن جنازة سمير غانم لحضور فرح في الجونة

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