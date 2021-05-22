بدء إجراءات تطعيم فيروس كورونا بمدرسة اللاهون بشرق الفيوم







- المشاركين في أعمال الامتحانات القادمة

- من تخطى سن الخمسين عامًا

- من يعاني من أمراض مزمنة.

- من يرغب من العاملين بمدارس شرق الفيوم تناول اللقاح، على أن يكون قد قام بالتسجيل لتناول اللقاح عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة.



تمت إجراءات التطعيم بسهوله ويسر مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية بحضور مسئولي الصحة والتعليم.



في إطار حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشأن تلقي لقاح كورونا للعاملين بقطاع التعليم بمدارس الفيوم، وبالتنسيق مع الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تم تنفيذ التطعيم لفيروس كورونا، اليوم السبت الموافق ٢٠٢١٥٢٢م بمدرسة اللاهون الإعدادية بشرق الفيوم، حيث تم تطعيم عدد من: