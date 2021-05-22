بنها يتعادل مع ألماظة بدورى القسم الثالث

تعادل فريق نادى بنها مع فريق ألماظة ١/١ على ملعب ألماظة بمصر الجديدة فى الجولة الثامنة والعشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .



وخاض بنها المباراة بتشكيل ضم، أحمد رجب وأكرم صبحى ومحمد سلامة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب ومصطفى ضاحى ووليام وعماد الصواف وأيمن رشاد



وخاض ألماظة المباراة بتشكيل مكون من، أحمد كمال ومحمد جمال وفؤاد طه وحسام ناصر ومصطفى خالد وحسام نبيل واسلام الباز ويوسف عواد ومؤمن محمد ومصطفى محسن ومحمد مصطفى



وادار اللقاء وليد الصياد حكم ساحة وعاونه كلا من محمد أحمد عطية وسعد محمد من منطقة البحيرة



بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٥٨ نقطة بالمركز الاول، وارتفع رصيد الماظة الى ٢٧ نقطة، ويظل في منطقة الخطر.