Advertisements

فوز نبروه وبلقاس وميجا سبورت بالقسم الثالث بالدقهلية

السبت 22/مايو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements


ضمن مباريات الجولة 23 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث إستأنفت مباريات الجولة اليوم حيث أقيمت ٦ مباريات بعدما تمكن شيكو من الفوز على مستضيفه شبان بدواى برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بملعب مياه الدقهلية بشربين أمس.

نبروه حقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه عمال المنصورة بثلاثية نظيفة ليحافظ على فارق ال4 نقاط بينه وبين المتصدر شيكو فيما حقق بلقاس الفوز بثنائية نظيفة على حساب منية سمنود.

وحقق شباب الخيارية فوزا صعبا على ضيفه شربين بهدف وحيد فيما حقق ميجاسبورت فوزا مثيرا على حساب مستضيفه مياه الدقهلية بهدفين مقابل هدف.

كهرباء طلخا تغلب بهدف على ضيفه إتحاد المنزلة فيما حقق السنبلاوين الفوز على مستضيفه شباب الأمير بهدف دون مقابل.


وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة التاسعة بالقسم الثالث:
1- شيكو 52 نقطة
2- نبروه 48 نقطة
3- بلقاس 38 نقطة 
4- السنبلاوين 33 نقطة
5- منية سمنود 31 نقطة
6- شربين 31 نقطة
7- ميجاسبورت 31 نقطة
8- مياه الدقهلية 29 نقطة
9- الخيارية 28 نقطة
10- كهرباء طلخا 27 نقطة
11- شباب الأمير 24 نقطة
12- عمال المنصورة 23 نقطة
13- شبان بدواى 20 نقطة
14- المنزلة 14 نقطة
15- دقادوس 9 نقاط

أخبار تهمك

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

منذ 38 دقيقة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

06:30 م

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

05:55 م

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

05:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله