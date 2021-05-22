فوز نبروه وبلقاس وميجا سبورت بالقسم الثالث بالدقهلية









ضمن مباريات الجولة 23 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث إستأنفت مباريات الجولة اليوم حيث أقيمت ٦ مباريات بعدما تمكن شيكو من الفوز على مستضيفه شبان بدواى برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بملعب مياه الدقهلية بشربين أمس.





نبروه حقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه عمال المنصورة بثلاثية نظيفة ليحافظ على فارق ال4 نقاط بينه وبين المتصدر شيكو فيما حقق بلقاس الفوز بثنائية نظيفة على حساب منية سمنود.





وحقق شباب الخيارية فوزا صعبا على ضيفه شربين بهدف وحيد فيما حقق ميجاسبورت فوزا مثيرا على حساب مستضيفه مياه الدقهلية بهدفين مقابل هدف.





كهرباء طلخا تغلب بهدف على ضيفه إتحاد المنزلة فيما حقق السنبلاوين الفوز على مستضيفه شباب الأمير بهدف دون مقابل.









وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة التاسعة بالقسم الثالث:

1- شيكو 52 نقطة

2- نبروه 48 نقطة

3- بلقاس 38 نقطة

4- السنبلاوين 33 نقطة

5- منية سمنود 31 نقطة

6- شربين 31 نقطة

7- ميجاسبورت 31 نقطة

8- مياه الدقهلية 29 نقطة

9- الخيارية 28 نقطة

10- كهرباء طلخا 27 نقطة

11- شباب الأمير 24 نقطة

12- عمال المنصورة 23 نقطة

13- شبان بدواى 20 نقطة

14- المنزلة 14 نقطة