Advertisements

بعد أنباء عن وفاة سمير غانم به.. التعليم العالي تكشف تفاصيل "الفطر الأسود" لمصابي كورونا

السبت 22/مايو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الفطر الأسود نوع من الفطريات وموجودة في الطبيعة، ولكن في الفترة الأخيرة اقترن وجوده بـ كوفيد – 19، مؤكدا أنه لا غير معدي ولا يمكن أن ينتقل من شخص آخر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيروس كورونا يعمل على خفض المناعة ما يساعد الفطر الأسود على اقتحام الجسم.

وأردف ارتبط المرض بمصابي كورونا بسبب زيادة نسبة السيتوكين والتي يفرزها الجهاز المناعي لمقاومة فيروس كورونا والتي تضعف دفاعات الجسم فيضطر الأطباء إلى إعطاء المريض (سترويد) لتثبيط الجهاز المناعي وتقليل إفراز السيتوكين لكن السيتوكين والسترويد يتسبب كلاهما في ارتفاع نسب السكر وضعف الجهاز المناعي فيصبح المريض عرضة للإصابة بالمرض.

وأشار عبدالحميد شلبي، إلى أن الفطر الأسود يدخل الجسم من خلال الأنف والرئة وموجود في الطبيعة ويستنشقه المريض، مؤكدا أن الفطر له علاج في حال البدء في مرحلة العلاج في بداية الأسود.

واستطرد أن أعراض الإصابة بالفطر الأسود هي احتقان في الزور وسقوط في الأسنان وضعف الرؤية ومشكلة في التنفس.

وأوضح عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن مصابي السمنة والسكر تكون نسبة إصابتهم بالفطر الأسود 94 %.

وأضاف أن التعقيم والنظافة العامة أهم الوسائل التي تساعد في مواجهة الفطر الأسود، مطالبا مرضى بضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا حيث إن أعراض الحصول على اللقاح أخف وأهون من الإصابة بكورونا.

واختتم عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن من يحصل على اللقاح خلال فترة الحضانة فإنه سيكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا.


أخبار تهمك

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد فعل من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

منذ 35 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

06:30 م

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

05:55 م

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

05:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله