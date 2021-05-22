سقوط بني سويف في فخ التعادل مع الفيوم بالقسم الثاني



وخاض بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف المباراة بتشكيل مكون من : محمود جمال ومصطفى عبد الوهاب ومحروس محمود وحسام البدرى ومحمود بكرى ومعتز محروس وعمر مختار ومحمود مكى وطاهر هارون وطه نادى وبلال زكريا .



فيما بدء الفيوم بقيادة مديره الفنى سعد فاروق المباراة بتشكيل مكون من : مصطفى جابر ومحمود كمال وأحمد جمال ومحمد عادل وعلى ابو العلا وأحمد عماد وعبد الله احمد واحمد حسن وأحمد محمد صالح وأحمد محمد وأحمد بليدى.





بنى سويف سيطر على أغلب مجريات المباراة وتبارى لاعبي الفريق السويفى فى إهدار الفرص التهديفية ، فيما تعاطف القائم مع حارس مرمى بنى سويف بالشوط الثانى .



وأجرى بنى سويف تغييرات بنزول أسامة مرعى ومحمد اشرف وعبد الله احمد ' شيكا ' بدلا من طاهر هارون ومعتز محروس .



فيما أجرى الفيوم تغييرات بنزول ادهم حسن ومحمود عبد السلام بدلا من احمد البليدى وعبد الله احمد .



وحصل كلا من معتز محروس لاعب بنى ومصطفى جابر وأحمد عماد وعمار حسن لاعبي الفيوم على البطاقة الصفراء .



وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الشرقاوي، عاونه ممدوح مصطفى، وأحمد رشدي، وامير هانى رشدى حكما رابعا، وحسن حلمى مراقب مسابقات وصلاح عبد العظيم مراقب حكام .



وبذلك يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 40 بالمركز الرابع فيما ارتفع رصيد الفيوم للنقطة 29 الثامن .