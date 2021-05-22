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انتحار فتاة اعتراضا على المشاركة في الأعمال المنزلية بالدقهلية

السبت 22/مايو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادى على التخلص من حياتها والانتحار شنقا، بسبب تعنيف والدتها لها لعدم مساعدتها فى الأعمال المنزلية ببندر نبروه فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزى بوصول المدعوة سلمى ال. ال. 14 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، ومقيمة بندر نبروه جثة هامدة إدعاء انتحار.
 
بانتقال الضباط والفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق وقيام المذكورة بالانتحار شئقا بالشقة سكنها بالطابق الثاني علوي وأنها قامت بربط إيشارب حول رقبتها وربط الطرف الأخر بعامود سرير نومها وتعليق نفسها مما أدى إلى وفاتها.
 
بسؤال والدها المدعو السيد ال. 45 سنة نجار مسلح، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون، وأضاف بأنه قام بانزالها ونقلها الي المستشفي، وأنها أقدمت على الانتحار على إثر تعنيف والدتها لها لعدم مساعدتها فى الأعمال المنزلية، وقدم والدها الإيشارب المستخدم فى الواقعة، ولم يتهم احدا بالتسيب في ذلك.
 
بسؤال والدتها المدعوة بسمة إ. 36 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أيدت ذات المضمون.
 
بمناظرة الجثة تبين وجود حبل حول الرقبة، ولا توجد ثمة اصابات أخري ظاهرة، ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة سوى حز حول الرقبة وأن الوفاة نتيجة الشنق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٤٥٢ ٢٠٢١ إدارى مركز نبروه، وجارى العرض على النيابة العامة.

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