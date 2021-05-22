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بورفؤاد يحلق منفرداً علي صدارة المجموعة السابعة بالقسم الثالث

السبت 22/مايو/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
خالد عرابي
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انتهت منذ قليل مبارايات الاسبوع الخامس والعشرون من عمر ومنافسات المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث.

واستطاع بورفؤاد ان يغرد علي صدارة المجموعة بعد فوزه علي القنطرة غرب بملعبه بهدفين لهدف ليرفع رصيده الي ٤٨ نقطة في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن كهرباء الاسماعيلية الذي استطاع ان يوقف قطار انتصارات الشهداء وفاز عليه في ملعبه بهدف نظيف ليحافظ علي المركز الثاني.

وواصل دمياط نزيف النقاط بعد تعادله خارج ملعبه امام نظيره ابو شحاتة سلبيا ليرتفع رصيد دمياط الي النقطة ٤٣ بالتساوي مع النوبة وراس البر حيث استطاع النوبة حصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره نحو الصعود بعد فوزه علي سماد السويس برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما بملعب النوبة بالسويس.

وعلي استاد راس البر تمكن غزل دمياط من خطف نقطة ثمينة من راس البر علي ملعبه ليرتفع رصيده الي ٢٤ نقطة بالتساوي مع ميت الخولي الذي لم يلعب هذا الاسبوع لوجوده "باي".

وعاد غزل السويس بنقطة ثمينة من المطرية بعد تعادله ايجابيا بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد الغزل الي ١٣ نقطة ويرتفع رصيد المطرية الي النقطة ٢٨.

وعلي ملعب ابو صوير تمكن الرباط من حصد ثلاث نقاط غالية تدعم موقفه في منتصف الجدول بعد فوزه علي نظيره مركز شباب ابو صوير بثلاثية نظيفة ليرتفع رصيده الي النقطة ٣٥ ويتوقف رصيد ابو صوير عند النقطة ١٠

ترتيب المجموعة السابعة

١-بورفؤاد "٤٨نقطة"
٢-كهرباء الاسماعيلية "٤٦نقطة"
٣-منشية الشهداء "٤٥ نقطة"
٤-النوبة "٤٣ نقطة"
٥-دمياط"٤٣نقطة"
٦-راس البر"٤٣ نقطة"
٧-ابو شحاتة"٣٦نقطة"
٨-الرباط والانوار "٣٥ نقطة"
٩_المطرية "٢٨ نقطة"
١٠_القنطرة "٢٥ نقطة"
١١-ميت الخولي "٢٤ نقطة"
١٢-غزل دمياط "٢٤ نقطة"
١٣-غزل السويس"١٣ نقطة"
١٤-ابو صوير"١٠ نقاط"
١٥-سماد السويس "٨ نقاط"


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