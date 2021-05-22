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الغرف السياحية تكشف الأعداد المتوقعة للحجاج المصريين هذا العام (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف على المانسترلي، عضو مجلس إدارة غرف شركات السياحية، عن الشروط التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإقامة موسم الحج للعام الحالي.

وقال "المانسترلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحصول على لقاح فيروس كورونا مهم للغاية لمن يريد السفر إلى الخارج.

وأضاف أن السعودية طالبت من يريد الحج أن يكون السن من 18 إلى 60 عاما وأن يكون الشخص حاصل على جرعتين لقاح كورونا قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة بأسبوع، كما سيتم إجراء عزله لمدة ثلاثة أيام ثم يتم إجراء مسحة لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحج السريع خلال الموسم الحالي سيكون على الأقل 14 يومًا بعد إجراء حجر صحي على الجميع فور الوصول إلى السعودية لمدة ثلاثة أيام.

وتوقع عضو مجلس إدارة غرف شركات السياحية، أن تقبل السلطات السعودية عدد حجاج من مصر بما يتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف مصري خلال الموسم الحالي.

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