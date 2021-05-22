متحدث الحكومة الفلسطينية: القاهرة كانت سباقة لحقن دماء المدنيين في غزة



وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاحتلال قصف المنازل فوق رؤوس قاطنيها من الشيوخ والأطفال.



وأكد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن القاهرة كانت سباقة في حقن الدماء الفلسطينية، وأجرت اتصالات مكثفة للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار.



وأوضح أن تل أبيب شنت حربًا رادعة على الشعب الفلسطيني أبادت خلال نحو 20 عائلة كاملة بخلاف المئات من المصابين، مشيرا إلى أن مصر تحاول تخفيف الألم والوجع الذي تعرض له الفلسطينيون.

وأردف أن فلسطين قبل الحرب اختلف عما بعدها حيث عادت القضية لتكون على سلم الأولويات الدولية، وأقتنع الجميع بأهمية وجود حل يقوم على قرارات الشرعية الدولية.



واختتم أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قام بجهد كبير للحد من آثار الحرب وأطلق المبادرات التي من شأنها أن تضمد جراح الأشقاء في فلسطين.



قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن الدور المصري محوري قبل العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر طيلة 11 يومًا، وبعد الحرب.