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اندلاع حريق في أكبر منجم للفحم البني الحجري في بولندا
السبت 22/مايو/2021 - 06:59 م
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شهد أكبر منجم للفحم البني الحجري "اللّيجنيت" وسط بولندا اندلاع حريق، باعثًا كميات هائلة من الدخان الأسود فوق المنطقة التي تضم أكبر محطة لتوليد طاقة في البلاد.
وقال متحدث باسم رجال إطفاء الحريق بمنطقة لودز وسط البلاد، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، إنه تم الدفع بـ 13 وحدة إطفاء تواصل مكافحتها لألسنة اللهب التي اجتاحت الحزام الناقل للفحم من المنجم، وأنه لم ترد تقارير - حتى الآن - بشأن وقوع ضحايا وأنه تم السيطرة على الحريق لكن لم يتم إخماده، فيما لم تتأثر محطة الطاقة المجاورة بالحادث والتي تعرف بـ "بيلشاتو".
ويمثل الفحم نسبة أكثر من 65% من مصادر الطاقة في بولندا، من بينها 17% من فحم "اللّيجنيت " الحجري.
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