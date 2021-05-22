عاجل - موعد مباراة الأهلي المقبلة في نصف نهائي دوري الأبطال

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيحة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الفائر من مباراة الترجي التونسي ونظيره شباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.





وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بين الأهلي والفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري يوم 18 يونيو المقبل وستكون خارج القاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.





يذكر أن شباب بلوزداد قد فاز على الترجي بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويلتقي الفريقين مساء اليوم في مباراة الذهاب بتونس.



