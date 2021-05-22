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تطور جديد في مستقبل لاوتارو مع إنتر ميلان

السبت 22/مايو/2021 - 07:01 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن لاوتارو أعلن عن رغبته في البقاء مع إنتر ميلان لكن وكيل أعماله يعمل على نقله خارج إيطاليا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أليخاندرو كامانو الوكيل الجديد للنجم الأرجنتيني، اجتمع هذا الأسبوع مع مسئولي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين من أجل مناقشة مستقبل لاوتارو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني لكن هذه الصفقة صعبة ولذلك وجه الملكي أنظاره إلى لاوتارو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يترقب معرفة قرار لويس سواريز ومدى تفعيله لشرط الرحيل في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا قرر سواريز الرحيل عن الروخيبلانكوس فإن أتلتيكو مدريد يستهدف استبداله بلاوتارو في الموسم المقبل.

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