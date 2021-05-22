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سلوى عثمان عن سمير غانم: "فراقه وجعني ومش هيغلى على ربنا" (خاص)

السبت 22/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عمت حالة كبيرة من الحزن على الجمهور عقب رحيل الفنان القدير سمير غانم، وظهر ذلك على السوشيال ميديا التي مازال الجميع يتحدثون عنه خلالها، كما أنه ترك أثرًا كبيرًا في نفوس كل من عمل معه، ولاسيما الفنانة سلوى عثمان.

وأعربت سلوى عثمان في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن حزنها الشديد لوفاة الفنان سمير غانم، مُضيفة:"أنا اتخضيت لما سمعت خبر وفاته بس طبعاً هو ده قضاء الله وقدره ومش هيغلى على ربه، بس اللي بيأثر في الواحد الفراق".

وتابعت سلوى عثمان حديثها عنه، وهي في حالة من البكاء الشديد، قائلة:"صحيح احنا مكناش عايشين معاه ليل ونهار لكن كان مالي علينا الدنيا بضحكته وابتسامته وشغله، بس ده قضاء الله وقدره مش هنقدر نتكلم فيه ولا نتحكم فيه، وكلنا بتوع ربنا في النهاية ".

وتحدثت سلوى عثمان عن كواليس لقاءها لأول مرة مع الفنان الراحل سمير غانم، مُضيفة:"أنا أول ما اشتغلت اول حاجة في السينما كانت معاه، تقريباً متكلمتش كنت عاملة دور صغير في "إلى المأذون يا حبيبي"، كان في اللوكيشن دمه خفيف جداً، وكان طيب أوي، واداني صورة ليه مكتوب عليها إلى الآنسة سلوى أم ضحكة حلوة، الصورة دي لسه محتفظة بيها، طول عمري فاكرة الجملة دي مقدرش انساها".


وتابعت سلوى عثمان قائلة:"كمان تعامله كان حلو مع كل الناس مش بس معايا، كان محترم وفي حاله إلى حد كبير، عمر ما حد زعل منه ولا حاول يزعل حد، كان دمه خفيف والأفشة بتاعته حاضرة، ربنا يرحمه، طول عمره إنسان جميل مع كل الناس ومكانش بيتدخلش في اللي لا يعنيه، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب".

واختتمت سلوى عثمان كلامها بالدعاء بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز، مُضيفة :" ربنا يشفيها ويعافيها، وبناته جمال ربنا يحفظهم ويحفظلهم امهم، يحميهم ويهون عليهم ويصبرهم على اللي حصل ده".

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