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مصرع شاب في حادث تصادم بالدقهلية

السبت 22/مايو/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقي شاب مصرعه إثر اصطدام دراجة نارية بتروسيكل علي طريق المحمودية بمدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية،

حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة دكرنس من مستشفي منية النصر المركزى بوصول المدعو محمد سعد، 32 سنة مقيم بقرية طراد مصاب بكسور وتوفي عقب وصوله،

و بإنتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو سعد الشربينی مصطفی ۷۰ سنة قرر بأنـه حـال إستقلال نجله دراجته النارية على الطريق الفرعي مابين قريتي ( الصايغ المحموديـة ) دائرة المركز، إختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافه وإصطدامه بتروسيكل ملك المدعو حسـن جـاب الله، أثنـاء توقفـه علـى جـانـب الطريـق " ممـا أدى إلـى حـدوث إصـابة نجلـه التـى أودت بحياتـه ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك

و أوضح تقريـر مفـتش الصـحـة أن سبب الوفـاة هبـوط حـاد بـالـدورة الدمويـة والتنفسـية نتيجـة الإصـابات المشـار إليهـا، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثمان المتوفي " سلم لذويه ".

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