Advertisements

المغربى الصاعد كميل يخطف كأس ياسين منصور للجولف ودينا بطلة السيدات

السبت 22/مايو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
خطف اللاعب المغربى الصاعد كميل بن سودة لقب النسخة الخامسة من بطولة نادى بالم هيلز وكاس ياسين منصور للجولف .
استطاع كميل ان يحقق اللقب فى الجولة الثانية والاخيرة بفارق ضربتين فقط بعدما سدد فى نهاية البطولة 147 ضربة مسجلا 3 ضربات فوق المعدل.
وجاء فى المركز الثانى والوصيف حامل لقب العام الماضي ماجد عبد التواب 149 ضربة وجاء فى المراكز الثالث ممدوح الشيخ 153 ضربة .
وحصلت على لقب السيدات لاعبة منتخب مصر الوطنى دينا ابو العلا وسددت 159 ضربة وتساوت معها اللاعبة الصاعدة تاليا سامح وباحتساب ضربات اخر 9 حفر ذهب اللقب الى دينا وجاءت تاليا وصيفا بعد منافسة شرسة للغاية بينهما .
وحقق محمد الديب لقب الناشئين فيما حصل حسين حسنى على لقب النت باحتساب الهانديكاب مستوى اللعب رجال وامال راتب سيدات .
وقام تيمور ابو الخير بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم كأس ياسين منصور للبطل .

أخبار تهمك

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 11 دقائق

بعد تتويج أتلتيكو.. تعرف على سجل الفائزين بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الأهلي يوجه طلبا إلى جماهير القلعة الحمراء

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح: هذه أسباب مرض "الفطر الأسود"

منذ أقل من ساعة

طبيب أنف وأذن يكشف حقيقة دخول سلالة الفطر الأسود في مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - أول تعليق من رئيس الزمالك الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - موعد مباراة الأهلي المقبلة في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

05:34 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:28 م

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

07:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله