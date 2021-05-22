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المغربى الصاعد كميل يخطف كأس ياسين منصور للجولف ودينا بطلة السيدات
السبت 22/مايو/2021 - 07:48 م
الفجر الرياضي
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خطف اللاعب المغربى الصاعد كميل بن سودة لقب النسخة الخامسة من بطولة نادى بالم هيلز وكاس ياسين منصور للجولف .
استطاع كميل ان يحقق اللقب فى الجولة الثانية والاخيرة بفارق ضربتين فقط بعدما سدد فى نهاية البطولة 147 ضربة مسجلا 3 ضربات فوق المعدل.
وجاء فى المركز الثانى والوصيف حامل لقب العام الماضي ماجد عبد التواب 149 ضربة وجاء فى المراكز الثالث ممدوح الشيخ 153 ضربة .
وحصلت على لقب السيدات لاعبة منتخب مصر الوطنى دينا ابو العلا وسددت 159 ضربة وتساوت معها اللاعبة الصاعدة تاليا سامح وباحتساب ضربات اخر 9 حفر ذهب اللقب الى دينا وجاءت تاليا وصيفا بعد منافسة شرسة للغاية بينهما .
وحقق محمد الديب لقب الناشئين فيما حصل حسين حسنى على لقب النت باحتساب الهانديكاب مستوى اللعب رجال وامال راتب سيدات .
وقام تيمور ابو الخير بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم كأس ياسين منصور للبطل .
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