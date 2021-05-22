المغربى الصاعد كميل يخطف كأس ياسين منصور للجولف ودينا بطلة السيدات

خطف اللاعب المغربى الصاعد كميل بن سودة لقب النسخة الخامسة من بطولة نادى بالم هيلز وكاس ياسين منصور للجولف .

خطف اللاعب المغربى الصاعد كميل بن سودة لقب النسخة الخامسة من بطولة نادى بالم هيلز وكاس ياسين منصور للجولف .

استطاع كميل ان يحقق اللقب فى الجولة الثانية والاخيرة بفارق ضربتين فقط بعدما سدد فى نهاية البطولة 147 ضربة مسجلا 3 ضربات فوق المعدل.

استطاع كميل ان يحقق اللقب فى الجولة الثانية والاخيرة بفارق ضربتين فقط بعدما سدد فى نهاية البطولة 147 ضربة مسجلا 3 ضربات فوق المعدل.