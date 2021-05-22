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بقيادة سواريز.. أتلتيكو مدريد يُتوج بطلًا للدوري الإسباني

السبت 22/مايو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تُوج أتلتيكو مدريد بطلًا لبطولة الدوري الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه، وذلك بعد فوز الصعب والمثير على مضيفه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني.

افتتح بلد الوليد التسجيل عبر أوسكار بلانو في الدقيقة 18، وعادل آنخيل كوريا النتيجة لصالح أتلتيكو في الدقيقة 57، ثم أضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام الريال الذي كان بحاجة للفوز على فياريال وعدم فوز أتلتيكو على بلد الوليد لينتزع اللقب.

وحسم أتلتيكو اللقب بجدارة من خلال الفوز الثمين رغم التذبذب في النتائج الذي ضرب الفريق في الآونة الأخيرة من الموسم، والذي كاد يمتد إلى المباراة حيث أنهى الفريق الشوط الأول متأخرا بهدف نظيف قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بهدفين في الشوط الثاني.

وتوج أتلتيكو بلقبه الحادي عشر في المسابقة ليعزز مكانه في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني، والتي يتصدرها الريال برصيد 34 لقبا مقابل 26 لقبا لبرشلونة في المركز الثاني.

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سيميوني سواريز بطل الليجا أتلتيكو مدريد

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