بقيادة سواريز.. أتلتيكو مدريد يُتوج بطلًا للدوري الإسباني

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام الريال الذي كان بحاجة للفوز على فياريال وعدم فوز أتلتيكو على بلد الوليد لينتزع اللقب.





وحسم أتلتيكو اللقب بجدارة من خلال الفوز الثمين رغم التذبذب في النتائج الذي ضرب الفريق في الآونة الأخيرة من الموسم، والذي كاد يمتد إلى المباراة حيث أنهى الفريق الشوط الأول متأخرا بهدف نظيف قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بهدفين في الشوط الثاني.



