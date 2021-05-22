أرقام مميزة تُزين مشوار أتليتكو مدريد حتى التتويج بلقب الدوري الإسباني

حسم فريق أتليتكو مدريد لقب بطولة الدوري الإسباني بشكل رسمي في نسختها الحالية هذا الموسم 2020 – 2021، وذلك بعد فوزه على فريق بلد الوليد بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات البطولة.





وتوج أتليتكو مدريد بلقب بطولة الدوري الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعدما تربع على قمة ترتيب البطولة برصيد 86 نقطة، متفوقا على جاره اللدود ريال مدريد والذي تعادل مع فياريال 2-1 وارتفع رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، بينما احتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 79 نقطة.





ماذا قدم أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني هذا الموسم؟





خاض أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني سيميوني 38 مباراة في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي، حقق 26 انتصارًا وهو الفريق الأكثر فوزا بالبطولة هذا الموسم، بينما تعادل في 8 مباريات، وخسر 4 مباريات فقط وهو أقل الأندية تعرضا للهزيمة بالتساوي مع فريق ريال مدريد.





سجل لاعبو أتليتكو مدريد 67 هدفًا خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني ليصبح الفريق صاحب الهجوم الأقوي بالبطولة بالتساوي مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما استقبلت شباك الأتليتي 25 هدفًا، وهو صاحب أقوى خط دفاع بالليجا حيث لم يستقبل فريق عدد أهداف أقل منه بالبطولة.





ويعد الأوروجواياني لويس سواريز هو هداف أتليتكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما سجل 21 هدفا، ويحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة هداف البطولة برصيد 30 هدفا، والثنائي جيرارد مورينو وكريم بنزيما وسجل كل منهما 23 هدفا.





وتوج فريق أتليتكو مدريد بلقب بطولة الدوري الإسباني للمرة الأولى بعد غياب 11 عامًا، وكان آخر لقب حققه الأتليتي بالبطولة في موسم 2013 – 2014، بينما حقق وصافة البطولة في موسم 2017 – 2018، 2018 – 2019.



